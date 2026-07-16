L’Inter si sposta in Germania fino al 26 luglio per la seconda fase di preparazione estiva, con una partita amichevole contro il Karlsruher. Sul mercato, si accelera per gli esterni: Djed Spence e Guela Doué sono i nomi al centro delle trattative. La squadra si prepara in vista delle prossime sfide, con l’attenzione rivolta alle operazioni in corso per rinforzare il reparto esterni.

L’ Inter vola oggi pomeriggio in Germania dove si fermerà fino al 26 luglio per la seconda fase della preparazione estiva (prevista un’amichevole contro il Karlsruher ) in attesa di ricevere buone notizie dal mercato. Le priorità sono l’esterno destro e i nomi in agenda sono diversi dopo che il piano A (Palestra) e quello B (Khalaili) sono saltati per motivi diferenti. Col Tottenham si parla di Spence (35 milioni, ex Genoa) ma pure di Cuti Romero (ex Atalanta). Resta aperta anche la pista Guela Doué ma è tutta in salita perché lo Strasburgo chiede tantissimo: 45 milioni, contro i 25 che Marotta e Ausilio sarebbero disposti a mettere su piatto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Sport.quotidiano.net - L’Inter mette la freccia. Djed Spence o Guela Doué. Si accelera per gli esterni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, che fatica trovare l'erede di Dumfries. Ora si tratta per Guela DouéL'Inter sta cercando un sostituto per Dumfries, con l’attenzione ora rivolta a Guela Doué.

Leggi anche: Inter, Djed Spence è un obiettivo concreto: Fabrizio Romano conferma i contatti con il Tottenham

Temi più discussi: Aspettando la mossa giusta: l’uomo in più dell’Inghilterra di Tuchel è Djed Spence; Inter, nei discorsi per Spence spunta Romero. A centrocampo il pallino Kovacic; NEWS - Sirene per Norton-Cuffy e Laurienté! Modric, Romero, Zaniolo, Soulé, Pavard, Dovbyk e ufficiale Liberali; Vincente Mondiale 2026: il tabellone e le quote aggiornate dopo i quarti di finale.

L’Inter mette la freccia. Djed Spence o Guela Doué. Si accelera per gli esterniOggi i nerazzurri volano in Germania per la seconda parte della preparazione. Il Milan deve sfoltire la rosa: richieste per Musah ed Estupinan, il nodo resta Leao. msn.com

Inter, asse col Tottenham? Spence in pole per la fascia, Romero opzione per la difesaL'Inter lavora per rinforzare le corsie esterne e il nuovo nome in cima alla lista è quello di Djed Spence. Martedì i nerazzurri hanno avviato i primi contatti con il Tottenham per l'esterno inglese, ... tuttomercatoweb.com