Inter retroscena Chivu | il tecnico insiste per Spence e ribadisce la sua richiesta alla dirigenza

Prima della partenza per la Germania, il tecnico dell’Inter ha comunicato ai dirigenti di voler acquistare l’esterno del Tottenham, Djed Spence. Chivu ha ribadito la sua richiesta alla dirigenza, mantenendo forte il suo interesse per il giocatore. La società ha ascoltato la sua opinione, ma non ci sono ancora conferme ufficiali sull’acquisto. La trattativa con il Tottenham resta in corso, mentre il tecnico insiste per portare Spence in nerazzurro.

di Alberto Petrosilli Prima della partenza per la Germania, Chivu avrebbe confermato ai dirigenti il gradimento per l’esterno del Tottenham Spence. Dietro l’interesse dell’ Inter per Djed Spence ci sarebbe anche una precisa indicazione di Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore nerazzurro avrebbe ribadito personalmente alla dirigenza la volontà di puntare sull’esterno del Tottenham, considerato il profilo ideale per rinforzare le corsie. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Il retroscena racconta di un breve confronto avvenuto prima della partenza di Chivu per la Germania, durante il quale il tecnico avrebbe confermato il proprio pieno gradimento per il laterale inglese. 🔗 Leggi su Internews24.com

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