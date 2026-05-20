L'Inter ha avviato una nuova fase, con un incontro tra la dirigenza e il tecnico durante il quale si sono discussi aspetti legati al mercato e alla rosa. Dopo l'incontro, i vertici del club hanno continuato a lavorare sui piani futuri, confrontandosi anche su strategie e possibili cambiamenti. La sessione ha coinvolto anche Chivu, che ha avuto un ruolo nel definire le linee guida per la prossima stagione. La società sta valutando anche alcune uscite importanti per rinforzare la squadra.

di Alberto Petrosilli Strategie, addii pesanti e nuovi obiettivi: i nerazzurri pianificano il futuro. Incontro con Chivu e retroscena. È ufficialmente partita la programmazione della prossima stagione dell’Inter. Nella mattinata di ieri, in viale della Liberazione, è andato in scena un lungo summit tra Cristian Chivu, la dirigenza nerazzurra e la proprietà, un incontro fondamentale per definire le strategie in vista del prossimo mercato estivo. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Al centro della riunione c’è stato soprattutto il tema dei rinforzi e della costruzione della nuova rosa. Secondo quanto riportato da Libero, il confronto si sarebbe sviluppato in due momenti distinti: nella prima fase ha partecipato anche Chivu, coinvolto direttamente nei discorsi tecnici e nelle valutazioni sui profili da inserire in squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, via alla nuova era: summit mercato con Chivu. Dirigenza al lavoro anche dopo l’incontro col tecnico

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