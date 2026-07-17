inter la seconda maglia si ispira al baseball

La seconda maglia dell'Inter per la stagione 2026-27 si ispira al baseball. La presentazione si è svolta a New York, negli Stati Uniti, esempio di questa influenza sportiva. La maglia presenta dettagli e colori che richiamano il baseball, senza ulteriori spiegazioni ufficiali. La scelta di questa location segna un collegamento diretto con il paese considerato la culla di questo sport. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo al design.

La seconda maglia dell'Inter per l'annata 202627 è un omaggio al baseball. E infatti la presentazione è avvenuta a New York, negli Stati Uniti, patria di questo sport. Tra i testimonial Dimarco, Barella, Akanji e Karolina Lea Vilhjalmsdottir, centrocampista dell'Inter femminile. La maglia è stata svelata al Fanatics Fest di New York, durante un live show ideato per raccontare l'identità dell’Inter attraverso l'incontro tra sport, design e musica. Come si legge nel comunicato ufficiale, "ogni dettaglio del nuovo Away Kit racconta la contaminazione del baseball: dalle iconiche pinstripes blu che attraversano verticalmente il fondo bianco della maglia, al colletto a contrasto che richiama uno dei dettagli più riconoscibili delle jersey americane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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