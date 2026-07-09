Inter habemus Khalaili | domani visite e firma per il nuovo Dumfries | CM

L’Inter ha completato l’acquisto di Khalaili, esterno israeliano. Domani sono previste le visite mediche e la firma del contratto. La trattativa per l’arrivo di Dumfries, invece, si avvia alla conclusione. La società ha concluso l’operazione di acquisto, confermando l’accordo con il giocatore.

Il club nerazzurro chiude la trattativa per l’arrivo a Milano dell’esterno israeliano: tutti i dettagli dell’operazione L’ Inter alla fine taglia il traguardo. Niente beffe stavolta per i nerazzurri come per il colpo Palestra, con il Ds Ausilio che riesce a chiudere l’ingaggio di Anan Khalaili. Visite e firma con l’Inter per Khalaili (Ansa) – Calciomercato.it Il 21enne israeliano sarà l’erede di Dumfries sulla corsia destra e già nelle prossime ore raggiungerà Milano. Come raccolto infatti da Calciomercato.it, Khalaili domani mattina sarà in Italia per sostenere le rituali visite mediche tra la clinica Humanitas e il Coni, propedeutiche alla firma sul contratto con l’Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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