Mercato Inter primi contatti con l’Atalanta per Palestra | ma il futuro di Dumfries resta un rebus I dettagli

Da internews24.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter ha avviato i primi contatti con l’Atalanta per un giocatore dell’esterno. Il club nerazzurro punta a rinforzare la corsia di destra, compatibile con le esigenze di Chivu. Resta ancora da definire il futuro di un esterno olandese, con il suo trasferimento che resta incerto. I colloqui tra le due società sono in corso, ma non sono stati ancora raggiunti accordi definitivi.

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di Francesco Aliperta Mercato Inter, i nerazzurri accelerano per l’esterno dell’Atalanta, perfetto per la corsia di Chivu, mentre si valuta il futuro dell’olandese. L’Inter ha deciso di muoversi d’anticipo sul mercato e ha avviato l’affondo su Marco Palestra. I nerazzurri vogliono stringere i tempi prima ancora di conoscere il destino di Denzel Dumfries, per il quale è nota la presenza di una clausola rescissoria da 25 milioni nel contratto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno classe 2005 viene da una stagione splendida in prestito al Cagliari e tornerà ora all’Atalanta, proprietaria del cartellino. Sulla rosea si analizzano i costi e i dettagli del possibile trasferimento: «Classe 2005, con appena 280. 🔗 Leggi su Internews24.com

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