L’Inter ha avviato i primi contatti con l’Atalanta per un giocatore dell’esterno. Il club nerazzurro punta a rinforzare la corsia di destra, compatibile con le esigenze di Chivu. Resta ancora da definire il futuro di un esterno olandese, con il suo trasferimento che resta incerto. I colloqui tra le due società sono in corso, ma non sono stati ancora raggiunti accordi definitivi.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, i nerazzurri accelerano per l’esterno dell’Atalanta, perfetto per la corsia di Chivu, mentre si valuta il futuro dell’olandese. L’Inter ha deciso di muoversi d’anticipo sul mercato e ha avviato l’affondo su Marco Palestra. I nerazzurri vogliono stringere i tempi prima ancora di conoscere il destino di Denzel Dumfries, per il quale è nota la presenza di una clausola rescissoria da 25 milioni nel contratto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno classe 2005 viene da una stagione splendida in prestito al Cagliari e tornerà ora all’Atalanta, proprietaria del cartellino. Sulla rosea si analizzano i costi e i dettagli del possibile trasferimento: «Classe 2005, con appena 280. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, primi contatti con l’Atalanta per Palestra: ma il futuro di Dumfries resta un rebus. I dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calciomercato Inter, nuovi contatti con il Galatasaray per Frattesi: le ultime notizie

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, all-in su Marco Palestra: ma l’assalto prescinde dal futuro di Dumfries. Ecco tutti i dettagliL'Inter ha deciso di investire su Marco Palestra, talento dell'Atalanta, nel tentativo di rafforzare le fasce di gioco e prepararsi a un possibile...

Leggi anche: Incognita Dumfries? L'Inter si muove per Palestra: contatto con l'Atalanta, i dettagli

Temi più discussi: Incognita Dumfries? L'Inter si muove per Palestra: contatto con l'Atalanta, i dettagli; Inter, Chivu ha deciso: Martinez sarà il primo l’anno prossimo. E per il secondo portiere…; Milan, contatti Moncada-Nizza: addio vicino?; Calciomercato Inter, Solet si propone: Amo Milano e voglio la Champions!.

Uno degli agenti di Curtis #Jones era a Milano due settimane fa: l'Inter è interessata al centrocampista, che sembra pronto a lasciare il Liverpool nella finestra di mercato estiva. Primi contatti positivi. [ @NicoSchira] x.com

[Nico Schira] L'Inter sta intensificando i contatti per Oumar Solet e c'è stato persino un incontro tra i club alcune settimane fa. Il club ha GIA' raggiunto un accordo con il difensore per un contratto di 5 anni del valore di 2-2,5 milioni di euro all'anno. : r/FCInt reddit

Inter, Marotta ha contattato Percassi per Palestra! E c’è una novità: l’Atalanta intende…Marotta ha già contattato il collega Percassi per studiare una trattativa. Siamo solo all’inizio, ai primi colloqui ... fcinter1908.it

Mercato Inter: via in due per fare spazio a Marco PalestraIl primo obiettivo del mercato estivo nerazzurro resta Marco Palestra, sacrificabili due delusioni della stagione. sportal.it