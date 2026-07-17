Inter al lavoro nella Foresta Nera Chivu e Zielinski | Abbiamo fame di trofei

Da gazzetta.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ci sono i campi, distese coltivate che sembrano sterminate, che isolano e che fanno dimenticare qualsiasi distrazione, le fattorie e gli alberi scuri che da lontano osservano tutto. È il paesaggio che fa da cornice al ritiro dell’Inter, nel sud della Germania, a ridosso della Foresta Nera. E poi ci sono gli altri campi, quelli da calcio, dove la squadra di Cristian Chivu ha iniziato ad allenarsi stamattina. Prima in palestra e poi col pallone.  Tutti presenti fatta eccezione per Federico Dimarco, ma nessun allarme. L’esterno è stato tenuto a riposo solo in via precauzionale a causa di un leggero affaticamento e domani sarà di nuovo insieme al resto dei compagni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Inter, pagellone della stagione: Dimarco (9) assist senza sosta, Lautaro (9) nella storia del club, Pio Esposito (8) che impatto, Zielinski (8) è tornato, Chivu (9)L'Inter ha conquistato il suo 21° scudetto con tre giornate d'anticipo, vincendo il campionato davanti ai propri tifosi.

Argomenti più discussi: Preso Khalaili, ora doppio colpo per l'Inter: Chalobah in pole su Alaba e Lucumi, poi un giovane; Soldi e crisi climatica, la serie A riscopre il ritiro in montagna; La Primavera parte domani per la Germania: seduta al mattino e volo nel pomeriggio; Niente idoneità sportiva: salta il trasferimento di Khalaili all'Inter.

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