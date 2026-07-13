Chivu | C' è fame di altri trofei La rosa è competitiva Su mercato Pavard e Diouf

L'Inter punta a nuovi trofei, con Pavard e Diouf sul mercato. Chivu afferma che la rosa è competitiva e la squadra ha fame di successo. Alla conferenza di inizio stagione, ha dichiarato che lavorerà per ritrovare motivazioni e superare le aspettative.

Cristian Chivu inaugura il 202627 dell'Inter nella classifica conferenza di inizio stagione: "Cercherò di far ritrovare ai giocatori le giuste motivazioni, anzi per le nostre ambizioni servirà mettere anche qualcosa in più. Non vogliamo fermarci ai due trofei vinti l'anno scorso, vogliamo fare ancora meglio. Come allenatore il mio compito sarà trasmettere entusiasmo e motivazione, non ho più 13 partite in Serie A, sono arrivato a una cinquantina ma comunque ripartirò da zero come faccio ogni inizio stagione. Non devo dimostrare nulla, se non essere me stesso, voglio ripagare la fiducia e vale anche per il futuro"., C'è un rischio appagamento? "Questi giocatori sanno trovare l'umiltà giusta per fare tutto bene, negli allenamenti e in partita. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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