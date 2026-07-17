intelligenza artificiale enterprise al via il corso sperimentale di istruzione tecnologica

A ottobre partirà presso la Fondazione Its Academy Lazio Digital di Roma un nuovo corso sperimentale dedicato all’intelligenza artificiale enterprise. Il percorso formativo si intitola “Microsoft AI architect & agentic developer” ed è rivolto a studenti interessati a sviluppare competenze nel settore. Si tratta di un programma di istruzione tecnologica superiore che si focalizza sulle applicazioni dell’IA in ambito aziendale. La durata e i dettagli specifici del corso sono ancora da definire.

Prenderà il via a ottobre, nella Fondazione Its academy Lazio digital di Roma, il nuovo percorso formativo «Microsoft AI architect & agentic developer», corso sperimentale di istruzione tecnologica superiore dedicato all'Intelligenza Artificiale enterprise. Il percorso nasce nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra l'associazione Rete Its Italia ed Ey foundation, ente del Terzo settore del network di Ey, leader mondiale nei servizi professionali e di consulenza, che contribuirà all’erogazione delle docenze insieme a Microsoft Italia, mettendo a disposizione i propri esperti. Si tratta di una... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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LIntelligenza Artificiale ha spazzolato via molti lavori

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