Al via il piano di cooperazione russo-cinese nell’istruzione di cosa si tratta | dall’ingegneria all’intelligenza artificiale
È iniziata una nuova fase di collaborazione tra Russia e Cina nel settore dell’istruzione e della ricerca scientifica. Le due nazioni stanno rafforzando i loro rapporti in ambiti che vanno dall’ingegneria all’intelligenza artificiale, con accordi e programmi condivisi. Questa cooperazione si inserisce nel quadro di una partnership strategica, coinvolgendo università, centri di ricerca e istituzioni di formazione. Le iniziative mirano a favorire lo scambio di conoscenze e lo sviluppo di progetti congiunti tra i due paesi.
La cooperazione tra Russia e Cina si estende sempre più al sistema educativo e alla ricerca scientifica, diventando uno dei pilastri della partnership strategica tra Mosca e Pechino. Alla vigilia della visita ufficiale in Cina, il presidente russo Vladimir Putin ha definito i rapporti tra i due Paesi “cordiali e amichevoli”, sostenendo che consentano di “ elaborare i piani più ambiziosi per il futuro ”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Chinas Xi calls for sweeping new blueprint for Russia–China relations | VERTEX
Sullo stesso argomento
L’evoluzione dell’Intelligenza artificiale sono gli agenti, di cosa si tratta: la nuova frontiera della collaborazione uomo macchinaL’intelligenza artificiale, sconosciuta e al tempo stesso intimamente presente, si è insinuata nella nostra quotidianità senza fare rumore.
Cataratta, come si affronta e cosa cambia con il laser guidato dall’Intelligenza artificialeLa sostituzione del cristallino opacizzato, quindi l’intervento di cataratta, ha fatto passi da gigante in senso tecnologico.
La Via della Seta è stata una sconfitta geopolitica e economica, simbolo di una visione che danneggiava l’Italia e favoriva la Cina. Il Governo Meloni ha stracciato quell’accordo, firmando un piano triennale di vera cooperazione sui settori strategici ma, sopratt facebook
Nel film Project Hail Mary, al protagonista viene detto per primo che inviare un messaggio sulla Terra richiede 11 anni. Ma una volta che ha portato a termine la sua missione, improvvisamente il ritorno è calcolato per durare solo 4 anni e poco più. : r/ProjectHa reddit
Reteimpresa-Confindustria, al via seconda stagione di The Perfect PitchAl via le iscrizioni per la nuova edizione di The Perfect Pitch, il concorso di RetImpresa-Confindustria, promosso in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazi ... ansa.it
CGM CONSORZIO NAZIONALE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE GINO MATTARELLI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Montenegro. Al via il progetto MediCampus in cooperazione con il San CamilloIl Piano è stato elaborato con il gruppo Novarais ed è incentrato su una collaborazione a livello scientifico-sanitario partendo dalla specialità di Otorinolaringoiatria e prevede poi l’allargamento ... quotidianosanita.it