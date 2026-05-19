Al via il piano di cooperazione russo-cinese nell’istruzione di cosa si tratta | dall’ingegneria all’intelligenza artificiale

Da orizzontescuola.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata una nuova fase di collaborazione tra Russia e Cina nel settore dell’istruzione e della ricerca scientifica. Le due nazioni stanno rafforzando i loro rapporti in ambiti che vanno dall’ingegneria all’intelligenza artificiale, con accordi e programmi condivisi. Questa cooperazione si inserisce nel quadro di una partnership strategica, coinvolgendo università, centri di ricerca e istituzioni di formazione. Le iniziative mirano a favorire lo scambio di conoscenze e lo sviluppo di progetti congiunti tra i due paesi.

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La cooperazione tra Russia e Cina si estende sempre più al sistema educativo e alla ricerca scientifica, diventando uno dei pilastri della partnership strategica tra Mosca e Pechino. Alla vigilia della visita ufficiale in Cina, il presidente russo Vladimir Putin ha definito i rapporti tra i due Paesi “cordiali e amichevoli”, sostenendo che consentano di “ elaborare i piani più ambiziosi per il futuro ”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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