Al via il piano di cooperazione russo-cinese nell’istruzione di cosa si tratta | dall’ingegneria all’intelligenza artificiale

È iniziata una nuova fase di collaborazione tra Russia e Cina nel settore dell’istruzione e della ricerca scientifica. Le due nazioni stanno rafforzando i loro rapporti in ambiti che vanno dall’ingegneria all’intelligenza artificiale, con accordi e programmi condivisi. Questa cooperazione si inserisce nel quadro di una partnership strategica, coinvolgendo università, centri di ricerca e istituzioni di formazione. Le iniziative mirano a favorire lo scambio di conoscenze e lo sviluppo di progetti congiunti tra i due paesi.

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