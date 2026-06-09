Cagliari guarda al futuro | periti industriali università e intelligenza artificiale al centro della trasformazione tecnologica

Da laprimapagina.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Cagliari ha annunciato un progetto che coinvolge periti industriali, università e intelligenza artificiale per sviluppare nuove tecnologie. L’obiettivo è promuovere la digitalizzazione e sostenere il settore aerospaziale. Sono previste iniziative per migliorare la formazione dei giovani e favorire il ricambio generazionale nel settore industriale. Il piano comprende investimenti e collaborazioni tra istituzioni pubbliche e private per favorire l’innovazione tecnologica.

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Dalla digitalizzazione all’aerospazio, passando per la formazione dei giovani e il ricambio generazionale. Il confronto promosso dai Periti Industriali di Cagliari accende i riflettori su professioni tecniche sempre più decisive per lo sviluppo economico della Sardegna e dell’Italia In un momento storico in cui l’attenzione pubblica è spesso concentrata su turismo, servizi e grandi trasformazioni geopolitiche, c’è un mondo che continua a lavorare dietro le quinte garantendo il funzionamento di infrastrutture, impianti, edifici e sistemi produttivi. È il mondo delle professioni tecniche, rappresentato da periti industriali e ingegneri, protagonisti di un recente incontro promosso a Cagliari sul rapporto tra professioni tecniche e intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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