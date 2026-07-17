Gli infermieri radiati per aver rifiutato il vaccino anti-Covid sono stati reintegrati grazie a un emendamento approvato di recente. La decisione ha suscitato dure reazioni da parte di Fnopi e Nursind, che criticano la misura. I sindacati sottolineano come il provvedimento possa influenzare la credibilità e la sicurezza del personale sanitario. La questione riguarda anche le implicazioni legali e le normative vigenti nel settore.

Non solo i medici. Anche gli infermieri hanno le idee chiare sull’emendamento che apre la porta agli operatori sanitari no vax radiati. Se la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche ( Fnopi ) paventa una “frattura istituzionale che non reca giovamento a nessuno”, il segretario nazionale del Nursind, Andrea Bottega, è ancora più netto e parla di una “ doppia beffa. Sono altri i riconoscimenti e le attenzioni che gli infermieri si aspettano dalla politica. E tra questi, di certo, non rientra la riabilitazione del personale no vax”, dice a LaSalute di LaPresse. L’emendamento dello scandalo. Nel mirino degli infermieri l’emendamento approvato in Commissioni Affari Sociali della Camera a prima firma Alice Buonguerrieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Infermieri no vax reintegrati? La dura reazione di Fnopi e Nursind

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