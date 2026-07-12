Il presidente della FIFA si trova al centro di una crisi interna dopo diversi scandali che hanno coinvolto l'organizzazione. La situazione mette in discussione la stabilità del suo ruolo, mentre i problemi interni si fanno sempre più evidenti. La crisi riflette le difficoltà di mantenere il controllo su un'istituzione con una lunga storia di controversie. Non ci sono ancora segni concreti di cambiamenti ufficiali, ma la pressione interna si fa sentire.

Il calcio è potere, ma stringere quel potere tra le proprie mani è tutt’altro che semplice, come si sta rendendo conto il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Questo Mondiale in Nord America è stato presentato come l’edizione più ricca e grande (anche per il numero di partecipanti, passato da 32 a 48) della storia, ma per Infantino sta rischiando di diventare un incubo politico. Lo stretto legame con Donald Trump ha generato discussioni e polemiche fin dall’inizio del 2025, quando Infantino inaspettatamente partecipò alla cerimonia d’insediamento del Presidente degli Stati Uniti. Da lì in avanti, la questione non ha fatto che diventare... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’impero Infantino sta per crollare? Dopo gli scandali la crisi interna al potere della FIFA

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Argomenti più discussi: Gianni Infantino, chi è il presidente Fifa che ha trasformato il calcio in impero economico e politico. Le amicizie con i potenti, le polemiche, le inchieste. E il rischio autogol di Trump; Fifa: gli scandali e la crisi dell'impero Infantino - InsideOver; Il caso Balogun è l’ultimo atto della guerra tra Uefa e Fifa?; Evviva Haaland, la Norvegia al Mondiale e l’orgoglio dei crociati della Vecchia Europa: la potenza identitaria (e non nazionalismo becero) di un Paese che sta saccheggiando l’impero Usa.

Le domande sulla neutralità della FIFA crescono dopo che il Presidente e il Vicepresidente della FIFA sono stati visti festeggiare la controversa vittoria dell'Argentina per 3-2 contro l'Egitto. reddit

La vicenda #Trump, #Infantino e #Balogun rientra nella logica dell'eccezionalismo americano. Da storico mi fa sorridere quando si spera nella vittoria di un #presidente invece di un altro. Negli imperi cambiano i governanti, non il fatto che venga prima l'interes x.com

Infantino, i voti garantiti e l'insidia di Ceferin: il caso Balogun diventa una bomba a orologeriaLa base elettorale del presidente Fifa è solida, ma questo non esclude che potremmo assistere a nuovi e clamorosi scenari, soprattutto dopo le polemiche per l'episodio legato all'attaccante degli Stat ... tuttosport.com