Il presidente della Fifa ha stabilito un costo di 70 dollari per partecipare alla conferenza stampa prevista prima della finale di New York. Le prenotazioni sono numerose e si registrano lunghe liste di attesa, secondo quanto riferito da fonti vicine all’organizzazione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali modalità di accesso o altri costi associati. La notizia è stata diffusa attraverso comunicazioni ufficiali della Fifa House.

Ultimissime da Fifa House. Infantino ha fissato i prezzi per assistere alla sua conferenza stampa alla vigilia della finale di New York, si registrano fermenti, prenotazioni e lunghe liste di attesa. 70 dollari per ascoltare il capo del football e le sue verità assolute. Non è finita, per chi desiderasse un selfie con una delle vecchie glorie, le famose Legend presenti al mondiale, la cifra stabilità è di dollari 150. Segnalo che lo stesso Infantino si concesse una agghiacciante foto ricordo, quella gratuita, dinanzi alla salma di Pelé. Il tariffario Fifa ricorda le marchette delle case di tolleranza, la tabella registrava cifre differenti in base al tipo di prestazione, ingresso, chiacchierata, prestazione rapida, completa, straordinaria, eventuali supplementi per richieste specifiche del cliente, capi di biancheria e affini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Infantino monetizza tutto: 70 dollari per partecipare alla sua conferenza stampa

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