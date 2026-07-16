Fifa altra trovata | 70 euro per andare alla conferenza di Infantino 150 per una foto con le stelle
A New York, i tifosi possono partecipare alla vigilia della finale, pagando 70 euro per assistere alla conferenza di Infantino. Per scattare una foto con le ex stelle del calcio, il costo sale a 150 euro.
A New York i tifosi potranno di vivere da vicino, a pato di pagare, la vigilia della finale. Ancora più caro fare un selfie con le vecchie glorie. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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