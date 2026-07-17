Incredibile in Conference! La palla è uscita anzi no rigore al 91’ ed eliminazione IL VIDEO

Notizia in breve

Nel ritorno del primo turno preliminare di Conference League, l’NSI Runavík ha vinto 2-1 contro l’Hamrun Spartans, eliminandoli con un risultato complessivo di 3-2. La partita è stata caratterizzata da un episodio controverso al 91’, quando l’arbitro ha assegnato un rigore, dopo che la palla sembrava uscita dal campo. La decisione ha portato alla conclusione della partita e alla qualificazione della squadra delle Isole Faroe.