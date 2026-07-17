Incredibile in Conference! La palla è uscita anzi no rigore al 91’ ed eliminazione IL VIDEO
Nel ritorno del primo turno preliminare di Conference League, l’NSI Runavík ha vinto 2-1 contro l’Hamrun Spartans, eliminandoli con un risultato complessivo di 3-2. La partita è stata caratterizzata da un episodio controverso al 91’, quando l’arbitro ha assegnato un rigore, dopo che la palla sembrava uscita dal campo. La decisione ha portato alla conclusione della partita e alla qualificazione della squadra delle Isole Faroe.
Nel ritorno del primo turno preliminare di Conference League, l'NSI Runavík (Isole Faroe) ha eliminato l'Hamrun Spartans (Malta) vincendo 2-1 (3-2 on aggregate). Decisivo al 91' un rigore concesso sul risultato di 1-1 in modo davvero clamoroso: su un’azione pericolosa degli ospiti, uno dei loro attaccanti si lancia in scivolata per provare a tenere il pallone in gioco e lo mette al centro dell’area di rigore, dove però non ci sono compagni ma solo difensori. Uno di loro lo passa al compagno che, convinto che il pallone abbia oltrepassato la linea di fondo, lo prende con le mani per velocizzare il rinvio. Allora l’arbitro, che... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
IL TUO CERVELLO PUÒ CAMBIARTI LA VITA | GIULIA RAMPONE a SMeP Talks!
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: NBA, gli Spurs travolgono i Thunder 118-91. La Western Conference si deciderà a gara 7
Mateta show anche in Conference: decide la finalissima di Lipsia e si prepara al grande salto. I numeri di una stagione incredibileIn finale di Conference League, il giocatore del Crystal Palace ha segnato il gol decisivo.
Argomenti più discussi: Conference League: la Virtus domina, vince, ma passa il Dila Gori; Larne - Tre Fiori, Mengucci: Goal in Champions ricordo indelebile, Sancisi: Ci avevamo creduto; Waerenskjold beffa i velocisti a Nevers: altro flop di Philipsen (e Merlier). Pogacar preoccupato dai 51 km/h di media!.
CONFERENCE LEAGUE Partita incredibile al San Marino Stadium con la Virtus che s'impone 1-0, ma saluta l'Europa per il ko per 3-1 dell'andata. Gol partita di Elia Ciacci | GUARDA IL SERVIZIO facebook
Khalaili sr: Non ci credo, è un trasferimento assurdo, incredibile. Non si può descrivere la sensazione quando ti dicono che l’accordo è fatto. Dopo Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, questo è il quinto club più grande al mondo. È x.com
Libri simili a Endurance: Shackleton's Incredible Voyage di Alfred Lansing. reddit