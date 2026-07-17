Incredibile in Conference! La palla è uscita anzi no rigore al 91’ ed eliminazione IL VIDEO

Da sportmediaset.mediaset.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel ritorno del primo turno preliminare di Conference League, l’NSI Runavík ha vinto 2-1 contro l’Hamrun Spartans, eliminandoli con un risultato complessivo di 3-2. La partita è stata caratterizzata da un episodio controverso al 91’, quando l’arbitro ha assegnato un rigore, dopo che la palla sembrava uscita dal campo. La decisione ha portato alla conclusione della partita e alla qualificazione della squadra delle Isole Faroe.

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Nel ritorno del primo turno preliminare di Conference League, l'NSI Runavík (Isole Faroe) ha eliminato l'Hamrun Spartans (Malta) vincendo 2-1 (3-2 on aggregate). Decisivo al 91' un rigore concesso sul risultato di 1-1 in modo davvero clamoroso: su un’azione pericolosa degli ospiti, uno dei loro attaccanti si lancia in scivolata per provare a tenere il pallone in gioco e lo mette al centro dell’area di rigore, dove però non ci sono compagni ma solo difensori. Uno di loro lo passa al compagno che, convinto che il pallone abbia oltrepassato la linea di fondo, lo prende con le mani per velocizzare il rinvio. Allora l’arbitro, che... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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