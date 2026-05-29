Gli Spurs hanno battuto gli Thunder 118-91, portando la serie a gara 7. La partita si giocherà nella notte tra domani e domenica al Paycom Center. La vittoria dei Spurs ha rimesso in discussione la qualificazione alle Finals NBA, che si deciderà nella prossima sfida. La serie tra le due squadre si conclude con questa partita, con entrambe a un passo dalla qualificazione.

San Antonio (Stati Uniti), 29 maggio 2026 - Sarà gara 7, in programma nella notte tra domani e domenica al Paycom Center, a stabilire chi tra gli Oklahoma City Thunder e i San Antonio Spurs vincerà il titolo di campione di Western Conference 2026 e raggiungerà i New York Knicks alle Finals NBA. Questa notte, infatti, scesa in campo senza più possibilità di sbagliare, la franchigia texana - sospinta dal calore del pubblico amico del Frost Bank Center - ha spazzato via i Thunder con un perentorio 118-91 e portato la serie sul 3-3. In terra texana è andato in scena un vero e proprio assolo dei San Antonio Spurs, che hanno preso in mano le redini della gara con un parziale di 35-23 messo a segno nel primo quarto e non le hanno più lasciate, dando la spallata definitiva con un tramortente 32-13 fatto registrare nella terza frazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, gli Spurs travolgono i Thunder 118-91. La Western Conference si deciderà a gara 7

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The NBA Refs Are RUINING The Spurs VS Thunder Western Conference Finals!

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