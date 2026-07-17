La sesta edizione di ’Incontrando Arte Festival’ è iniziata oggi a San Cassiano, intitolata ’Per Sora Nostra Madre Terra’. La manifestazione si svolge fino a domenica e comprende un laboratorio didattico e un omaggio a Chet Baker. La kermesse si svolge in diverse location del paese e include eventi musicali, mostre e attività educative rivolte a tutte le età. La rassegna si concentra sulla tutela ambientale e sulla promozione dell’arte e della cultura locale.

Si apre la sesta edizione di ’Incontrando Arte Festival’, intitolata ’Per Sora Nostra Madre Terra’, oggi, domani e domenica a San Cassiano di Controne, nel territorio di Bagni di Lucca (Lu), promossa dall’Associazione Amici del Cavaliere di San Cassiano di Controne, con il contributo del Comune di Bagni di Lucca e della Cassa di Risparmio di Lucca e patrocinio di Regione Toscana. L’edizione 2026 è dedicata alla figura di San Francesco. Oggi alle 17 laboratorio didattico per bambini, a cura di Deborah Bindani. La sera, alle 21.15, il sagrato della chiesa si trasforma in palcoscenico per il concerto jazz ’Io sono Chet, vi racconto la mia vita’, racconto musicale e visivo dedicato a Chet Baker (in foto storica) con musica dal vivo e proiezioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Incontrando Arte Fest’. Dal laboratorio didattico al ricordo di Chet Baker

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