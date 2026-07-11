A San Cassiano di Controne è partito l'Incontrando Arte Festival, che propone un programma di eventi tra arte, musica, spiritualità e natura. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Amici del Cavaliere di San Cassiano, con il supporto del Comune di Bagni di Lucca e di una banca locale. La manifestazione prevede esposizioni, concerti e attività culturali che si svolgeranno nei prossimi giorni, coinvolgendo artisti e partecipanti di diverse provenienze.

Lucca, 11 luglio 2026 - L’Associazione Amici del Cavaliere di San Cassiano di Controne, con il contributo del Comune di Bagni di Lucca e della Cassa di Risparmio di Lucca ed il patrocinio di Regione Toscana, presenta la sesta edizione di “ Incontrando Arte Festival”, intitolata “Per Sora Nostra Madre Terra”, che si terrà il 17, 18 e 19 luglio a San Cassiano di Controne, nel territorio di Bagni di Lucca. Nel suggestivo sagrato della Pieve di San Cassiano, immerso nella bellezza senza tempo del paesaggio lucchese, il festival torna a proporre un’esperienza culturale raffinata e coinvolgente, capace di intrecciare arte, musica, spiritualità e natura in un dialogo profondo e contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Cassiano, al via Incontrando Arte Festival tra arte, musica, spiritualità e natura

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