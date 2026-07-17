Due minorenni sono rimasti feriti in un incidente avvenuto ieri sera a Pratovecchio, lungo via dei Legni. Alle 23.30, un’Ape ha sbandato e si è schiantata contro un palo dell’illuminazione pubblica. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 dell’Asl Toscana sud est. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei feriti.

Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Pratovecchio, lungo via dei Legni. Intorno alle 23.30 è stato attivato il 118 dell’Asl Toscana sud est dopo che un’Ape, per cause ancora da accertare, ha sbandato finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica. A bordo del mezzo si trovavano due minorenni, una ragazza e un ragazzo. Entrambi sono rimasti feriti e, dopo le prime cure prestate sul posto, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’automedica, le ambulanze Blsd della Misericordia di Chitignano e della Misericordia di Bibbiena, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Bibbiena. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ape contro un palo a Pratovecchio: feriti due minorenni

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