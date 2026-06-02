Si schiantano contro un’auto in sosta in strada della Raffalda | due feriti
Due persone sono rimaste ferite dopo uno scontro tra una Nissan e un’auto in sosta lungo strada della Raffalda, nella serata del 1° giugno. La vettura ha perso il controllo e si è schiantata contro un veicolo parcheggiato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Non sono stati segnalati altri mezzi coinvolti o danni ad altri veicoli.
Nissan si schianta contro un’auto in sosta: l’incidente stradale è avvenuto nella serata del 1° giugno in città, lungo strada della Raffalda. A restare feriti il conducente e il passeggero della vettura in corsa, di 38 e 19 anni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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