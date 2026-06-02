Si schiantano contro un’auto in sosta in strada della Raffalda | due feriti

Notizia in breve

Due persone sono rimaste ferite dopo uno scontro tra una Nissan e un’auto in sosta lungo strada della Raffalda, nella serata del 1° giugno. La vettura ha perso il controllo e si è schiantata contro un veicolo parcheggiato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Non sono stati segnalati altri mezzi coinvolti o danni ad altri veicoli.