L'Istituto Superiore di Sanità segnala un aumento di incidenti in piscina durante l’estate, molti dei quali evitabili con misure di sicurezza adeguate. L’ultimo episodio riguarda una ragazza di 11 anni deceduta dopo due giorni di ricovero, a causa di essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina in Liguria. L’ISS invita ad adottare precauzioni per prevenire incidenti simili, evidenziando la necessità di controlli e norme di sicurezza più rigorose.

Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - Momenti di svago estivo che si trasformano in dramma per gravi incidenti in piscina. L'ultimo caso quello di una ragazza di 11 anni morta dopo due giorni di agonia all'ospedale Gaslini di Genova per essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Diverse vicende nella stragrande maggioranza "evitabili", spiega all'Adnkronos Salute Luca Lucentini, direttore del Centro nazionale per la sicurezza delle acque (Censia) dell'Istituto superiore di sanità. Parliamo di "apparecchiature inadeguate, fuori norma oppure inadeguatamente gestite. Per esempio vengono rimossi gli strumenti di protezione, vengono eseguite manovre quando gli utenti sono in acqua, come nel caso di incidenti legati alla clorazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Incidenti in piscina, l'Iss lancia l'allarme: "Molti casi sono evitabili con più sicurezza"

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