Perdita d’aria sulla stazione spaziale Iss la Nasa lancia l’allarme | astronauti nelle navicelle

Notizia in breve

La Nasa ha segnalato una perdita d’aria nella sezione russa della Stazione spaziale internazionale. Gli astronauti sono stati fatti rientrare nelle navicelle di emergenza. La perdita è stata rilevata nella giornata di oggi e le autorità stanno monitorando la situazione. Non sono stati riportati danni o feriti al momento. La causa della perdita e gli interventi necessari sono ancora in fase di valutazione.