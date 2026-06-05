Perdita d’aria sulla stazione spaziale Iss la Nasa lancia l’allarme | astronauti nelle navicelle
La Nasa ha segnalato una perdita d’aria nella sezione russa della Stazione spaziale internazionale. Gli astronauti sono stati fatti rientrare nelle navicelle di emergenza. La perdita è stata rilevata nella giornata di oggi e le autorità stanno monitorando la situazione. Non sono stati riportati danni o feriti al momento. La causa della perdita e gli interventi necessari sono ancora in fase di valutazione.
Roma, 5 giugno 2026 – L'Agenzia spaziale americana Nasa ha lanciato l'allarme per una perdita d'aria nella sezione russa della Stazione spaziale internazionale (Iss). A quanto riporta il Guardian, la Nasa ha annunciato di avere ordinato agli astronauti di mettersi al riparo nella loro navicella e prepararsi per una possibile evacuazione, mentre l'equipaggio russo tenta di riparare la falla. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Nasa, allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale per una perdita d'aria
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Buongiorno a tutte! Da un po’ di tempo seguo un bambino di 5 anni con cui abbiamo impostato /v/ e i vari gruppi consonantici. Adesso rimane da lavorare sulla perdita d’aria monolaterale che presenta nei fonemi /s/, /?/, /ts/ e /t?/. Tuttavia per questi riesce a ritr facebook
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