Perdita d’aria sulla stazione spaziale Iss la Nasa lancia l’allarme | astronauti nelle navicelle

Da quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Nasa ha segnalato una perdita d’aria nella sezione russa della Stazione spaziale internazionale. Gli astronauti sono stati fatti rientrare nelle navicelle di emergenza. La perdita è stata rilevata nella giornata di oggi e le autorità stanno monitorando la situazione. Non sono stati riportati danni o feriti al momento. La causa della perdita e gli interventi necessari sono ancora in fase di valutazione.

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Roma, 5 giugno 2026 – L'Agenzia spaziale americana Nasa ha lanciato l'allarme per una perdita d'aria nella sezione russa della Stazione spaziale internazionale (Iss). A quanto riporta il Guardian, la Nasa ha annunciato di avere ordinato agli astronauti di mettersi al riparo nella loro navicella e prepararsi per una possibile evacuazione, mentre l'equipaggio russo tenta di riparare la falla.  In aggiornamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Nasa, allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale per una perdita d'aria

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