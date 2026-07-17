Un gruppo di famiglie ha organizzato un flashmob davanti al tribunale di Milano, chiedendo il dissequestro dei cantieri sospesi. Il Comitato Famiglie Sospese ha riunito le persone in occasione di un anniversario senza celebrazioni, esponendo uno striscione con questa scritta. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e senza ulteriori dettagli sulla durata o su eventuali azioni successive.

Milano, 17 luglio 2026 – Un flashmob davanti al tribunale di Milano e la richiesta di “fare presto”. Il Comitato Famiglie Sospese si è riunito per “un anniversario senza festa”, come recita uno striscione. Dopo due anni di stallo per le inchieste sull'urbanistica, i proprietari valutano un'azione legale autonoma per far ripartire i lavori. Non soddisfano neanche gli annunci del sindaco Beppe Sala e della vicesindaca Anna Scavuzzo, che ha la delega all’Urbanistica. “A due anni dal sequestro del cantiere Lac, dopo promesse rimaste sulla carta, non siamo più disposti ad accontentarci di annunci. Chiediamo che alle parole seguano finalmente atti, con scadenze definite e verificabili, nell'interesse delle 4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta sull’urbanistica, flashmob delle famiglie sospese davanti al Palazzo di Giustizia: “Chiediamo il dissequestro dei cantieri”

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