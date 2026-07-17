L'inchiesta arbitrale in Italia si arricchisce di nuovi dettagli. Secondo le ultime dichiarazioni, un ex dirigente ha affermato che il presidente della commissione arbitrale sembra quasi una parte lesa. Sulle intercettazioni, la posizione è chiara e condivisa. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione nel calcio nazionale, con sviluppi che coinvolgono direttamente le figure coinvolte nel procedimento giudiziario.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il caso legato all’ inchiesta arbitrale continua a far discutere il mondo del calcio italiano, arricchendosi di nuovi e scottanti dettagli. Di recente, il noto giornalista Sandro Sabatini è intervenuto sul suo canale YouTube per commentare gli ultimi sviluppi della vicenda, concentrandosi in particolare sulle intercettazioni che coinvolgono il designatore Gianluca Rocchi e il Head of Competitions della Lega Serie A Andrea Butti. Le rivelazioni stanno sollevando un polverone mediatico, portando alla luce dinamiche complesse tra i vertici arbitrali e i dirigenti del nostro campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inchiesta arbitri, Sabatini: «Rocchi quasi parte lesa! Sulle intercettazioni la penso così»

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