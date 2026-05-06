Inchiesta arbitri le ‘pretese’ dei club nelle intercettazioni di Rocchi

Le intercettazioni di Rocchi rivelano che nelle conversazioni tra arbitri e rappresentanti dei club emergono richieste e affermazioni riguardanti la selezione dei direttori di gara. Nei dialoghi si trovano anche domande e commenti di varia natura, con alcune dichiarazioni che sembrano indicare pretese da parte delle squadre sui fischietti da designare. Le intercettazioni sono state pubblicate da un'agenzia di stampa e riguardano l'indagine in corso.

(Adnkronos) – Domande, affermazioni, ma anche 'pretese' dei club sulla scelta dei fischietti: è quanto emergerebbe – nell'inchiesta sugli arbitri – da una serie di conversazioni tra Gianluca Rocchi, il designatore autosospeso e indagato per frode sportiva dalla Procura di Milano, e Riccardo Pinzani, ora club referee manager della Lazio, ma fino alla scorsa stagione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Caso arbitri, le intercettazioni su Rocchi rivelano le presunte “pretese” dei clubNdicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. Inchiesta arbitri, nelle intercettazioni Rocchi a colloquio con molti club di Serie ANelle carte in mano al pubblico ministero Maurizio Ascione, che sta indagando sul sistema arbitrale italiano e sulle presunte pressioni esercitate... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Inchiesta arbitri, nelle intercettazioni su Rocchi le 'pretese' dei club; Serie C, secondo turno playoff: gli orari delle gare di mercoledì. Una in diretta su RaiPlay. Inchiesta arbitri: intercettazioni su Rocchi rivelano le 'pretese' dei clubNel mirino degli inquirenti vi sono anche i rapporti tra Rocchi e Giorgio Schenone, il club referee manager dell’Inter, anch'egli non indagato. L'indagine si concentra specificamente sulle pretese ... it.blastingnews.com Inchiesta arbitri, nelle intercettazioni su Rocchi 'pretese' dei club sulle designazioniSecondo l'ANSA, si indaga anche sui rapporti tra Rocchi e Giorgio Schenone, Club Referee Manager dell'Inter, non indagato ... fcinternews.it Inchiesta #Arbitri, la Procura accelera: L'ex Inter Butti e l'ex AIA Pinzani per ore dal pm Ascione x.com Inchiesta arbitri, da domani al via le nuove audizioni di testimoni. Tra i primi testi dirigenti Lega Serie A. Mai sequestrato il telefono di Rocchi #ANSA - facebook.com facebook