Inchiesta arbitri nuove intercettazioni su Rocchi | nel mirino altre due designazioni e gli arbitri che portano sfiga

Notizia in breve

Nuove intercettazioni emergono nell’inchiesta sulle presunte designazioni arbitrali pilotate. Le conversazioni coinvolgono il designatore e si concentrano su due designazioni specifiche e sugli arbitri considerati “sfortunati”. Le telefonate sono state rese note dalla stampa e fanno parte di un fascicolo che indaga su possibili irregolarità nelle assegnazioni degli arbitri alle partite. La procura ha acquisito le conversazioni tra i protagonisti dell’indagine.