Inchiesta arbitri nuove intercettazioni su Rocchi | nel mirino altre due designazioni e gli arbitri che portano sfiga
Nuove intercettazioni emergono nell’inchiesta sulle presunte designazioni arbitrali pilotate. Le conversazioni coinvolgono il designatore e si concentrano su due designazioni specifiche e sugli arbitri considerati “sfortunati”. Le telefonate sono state rese note dalla stampa e fanno parte di un fascicolo che indaga su possibili irregolarità nelle assegnazioni degli arbitri alle partite. La procura ha acquisito le conversazioni tra i protagonisti dell’indagine.
Inchiesta arbitri, novità dalla Repubblica: nuove telefonate agli atti su Rocchi: le intercettazioni per le designazioni. Nuovo capitolo nell’ inchiesta sulle presunte designazioni arbitrali pilotate. Secondo quanto riportato da Repubblica, la procura di Milano avrebbe acquisito nuove intercettazioni telefoniche riguardanti Gianluca Rocchi, ancora designatore di Serie A e Serie B, indagato per frode sportiva. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. La lettura degli inquirenti, secondo il quotidiano, sarebbe legata alla necessità di verificare se un arbitro fosse gradito o meno prima di procedere con una determinata designazione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
INCHIESTA ARBITRI, IL GIP NEGA NUOVE INTERCETTAZIONI
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