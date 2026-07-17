Durante un interrogatorio davanti alla Procura di Milano, l’ex designatore arbitrale ha dichiarato che nessuno gli ha mai chiesto informazioni su arbitri specifici o su richieste particolari. Le sue parole sono state rese note in relazione all’inchiesta in corso sugli arbitri. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti dell’interrogatorio o sull’eventuale coinvolgimento di altre persone.

Inchiesta arbitri, le parole dell’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi davanti alla Procura durante l’interrogatorio. Nuovi dettagli emergono dall’ inchiesta sugli arbitri della Procura di Milano. Come riportato dal Corriere della Sera, l’ex designatore di Serie A Gianluca Rocchi ha chiarito davanti ai pm il tema delle presunte pressioni legate alle designazioni arbitrali, respingendo l’idea di richieste dirette da parte dei club. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano PRESSIONI – « Nessuno si è mai permesso di dirmi direttamente o indirettamente voglio questo o quell’arbitro ». Rocchi ha però ammesso l’esistenza di indicazioni e umori provenienti dal mondo del calcio, anche attraverso figure deputate ai rapporti tra classe arbitrale e società. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inchiesta arbitri, Rocchi ai pm: «Nessuno mi ha mai chiesto questo o quell’arbitro»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inchiesta arbitri, avvocato Gervasoni: Non ha interferito

Notizie e thread social correlati

Rocchi ai pm: "Nessuno ha mai chiesto un arbitro. Le indicazioni infastidivano, ma sono una prassi diffusa"Durante un interrogatorio, un ex designatore di arbitri ha dichiarato che nessuno gli ha mai chiesto direttamente o indirettamente di assegnare...

Inchiesta arbitri, intercettazione Rocchi-Gervasoni: “Loro non vogliono quell’arbitro”Il calcio italiano si trova nuovamente al centro di un'operazione giudiziaria che coinvolge il mondo degli arbitri.

Temi più discussi: Inchiesta arbitri, per Rocchi nuova accusa di frode sportiva: Accordi con l'Inter. E spuntano le intercettazioni sui fischietti porta sfortuna; Inchiesta arbitri, la Procura di Milano archivia Rocchi e l'Inter: Nessun sistema di interferenze; Inchiesta arbitri, pm Milano chiedono l'archiviazione per Rocchi; Arbitri e Inter, Rocchi intercettato: 'Ci rompono il c... pesantemente'.

#Tg2000 - Inchiesta arbitri, la Procura di Milano chiede l'archiviazione #15luglio #Tv2000 #Calcio #Arbitri #Rocchi #SerieA #Inchiesta #GiustiziaSportiva #AIA #Milano @tg2000it x.com

Inchiesta arbitri, la Procura di Milano archivia Rocchi e l'Inter: Nessun sistema di interferenze reddit

Inchiesta arbitri, Rocchi ai pm: Nessuno mi ha mai chiesto questo o quell’arbitroInchiesta arbitri, le parole dell'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi davanti alla Procura durante l'interrogatorio ... calcionews24.com

Rocchi ai pm: Nessuno ha mai chiesto un arbitro. Le indicazioni infastidivano, ma sono una prassi diffusaPubblicate sul Corriere della Sera le parole dell'ex designatore nell'interrogatorio: Credo che i dirigenti arbitrali debbano ascoltare le società, per cercare di migliorare il servizio offerto ... gazzetta.it