Inchiesta arbitri intercettazione Rocchi-Gervasoni | Loro non vogliono quell’arbitro

Il calcio italiano si trova nuovamente al centro di un'operazione giudiziaria che coinvolge il mondo degli arbitri. Durante le indagini sono state rese pubbliche alcune intercettazioni che riguardano colloqui tra figure di spicco del settore, tra cui uno dei responsabili federali. Le conversazioni svelano preferenze e possibili influenze su alcune designazioni arbitrali, contribuendo a far luce su una situazione complessa e delicata.

(Adnkronos) – Il calcio italiano è (di nuovo) nel caos per l'inchiesta arbitri, in cui stanno venendo pian piano fuori alcune intercettazioni. Il designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva (per alcuni episodi della stagione 202425) e gli è stato notificato un avviso di garanzia. Cos'è successo? L'accusa è di aver fatto pressioni su alcuni arbitri e aver scelto direttori di gara "graditi all'Inter". Ma cosa vuol dire? Ecco il punto della situazione sull'inchiesta condotta dal pm Maurizio Ascione e le novità fino a oggi, domenica 3 maggio. I fatti al...🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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