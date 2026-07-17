Incendio sul Tetto di un Palazzo in Corso Vittorio Emanuele | Intervento dei Vigili del Fuoco in Pieno Centro a Milano
Questa mattina a Milano, poco prima delle 6, si è verificato un incendio sul tetto di un palazzo in Corso Vittorio Emanuele, vicino a piazza Duomo. L’allarme è stato dato intorno alle 5.30. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme. L’edificio interessato si trova nel centro della città e l’incendio si è sviluppato sul tetto, senza coinvolgere gli altri piani. Nessuna persona è rimasta ferita.
?? Incendio in pieno centro a Milano questa mattina, venerdì 17 luglio. L’allarme è scattato intorno alle 5.30 a pochi passi da piazza Duomo, nei pressi della Rinascente (non interessata dalle fiamme). Dal palazzo, che si trova al civico 31 di corso Vittorio Emanuele, si è alzata un’alta nube di fumo di odore acre ma sembra che al momento non siano coinvolte persone. I vigili del Fuoco sono accorsi sul posto per domare le fiamme scoppiate sul tetto dello stabile. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. I pompieri sono intervenuti con numerosi mezzi, comprese autoscale. Qualche attimo di paura ma – pare – senza particolari conseguenze o criticità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Segui gli aggiornamenti su Milano.
Incendio sul Tetto di un Palazzo in Corso Vittorio Emanuele: Intervento dei Vigili del Fuoco in P
Notizie e thread social correlati
Incendio in corso Vittorio Emanuele: alta nube di fumo e odore acre in piazza Duomo, a fuoco il tetto di un palazzoUn incendio ha interessato il tetto di un palazzo nel centro di Milano, a pochi passi da piazza Duomo, questa mattina.
Milano, incendio sul tetto di un palazzo vicino alla Rinascente: vigili del fuoco con autobotte e scaleUn incendio si è sviluppato sul tetto di un edificio situato in corso Vittorio Emanuele 31, vicino alla Rinascente e a piazza Duomo a Milano, poco...
Temi più discussi: Incendio in piazza Duomo a Milano, fiamme sul tetto di un palazzo; Bruciano i pannelli fotovoltaici: incendio sul tetto di una villetta a Staranzano; Tetto e pannelli fotovoltaici a fuoco a Staranzano; Impianto fotovoltaico in tilt: incendio sul tetto, vigili del fuoco al lavoro.
I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente, proprio accanto a piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento shorturl.at/EMtjv #news #skytg24 x.com
la Repubblica. . I vigili del fuoco di Milano sono sul posto per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente, accanto a piazza Duomo a Milano. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Dal palazzo, che si trova al civic facebook
Sicurezza unità esterna condizionatore nel sottotetto reddit
Scoppia incendio sul tetto di un palazzo vicino alla Rinascente a Milano: si indaga sulle causeNella giornata di oggi, venerdì 17 luglio, è divampato un incendio a Milano. In una giornata di maltempo e piogge intense, la città ha dovuto fare i conti anche con un rogo sviluppatosi in uno dei pun ... fanpage.it
Incendio in piazza Duomo a Milano, fiamme sul tetto di un palazzoI vigili del fuoco di Milano sono sul posto per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente, accanto a piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare ... ansa.it