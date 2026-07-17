Incendio sul Tetto di un Palazzo in Corso Vittorio Emanuele | Intervento dei Vigili del Fuoco in Pieno Centro a Milano

Da ilgiorno.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina a Milano, poco prima delle 6, si è verificato un incendio sul tetto di un palazzo in Corso Vittorio Emanuele, vicino a piazza Duomo. L’allarme è stato dato intorno alle 5.30. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme. L’edificio interessato si trova nel centro della città e l’incendio si è sviluppato sul tetto, senza coinvolgere gli altri piani. Nessuna persona è rimasta ferita.

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?? Incendio in pieno centro a Milano questa mattina, venerdì 17 luglio. L’allarme è scattato intorno alle 5.30 a pochi passi da piazza Duomo, nei pressi della Rinascente (non interessata dalle fiamme). Dal palazzo, che si trova al civico 31 di corso Vittorio Emanuele, si è alzata un’alta nube di fumo di odore acre ma sembra che al momento non siano coinvolte persone. I vigili del Fuoco sono accorsi sul posto per domare le fiamme scoppiate sul tetto dello stabile. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. I pompieri sono intervenuti con numerosi mezzi, comprese autoscale. Qualche attimo di paura ma – pare – senza particolari conseguenze o criticità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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