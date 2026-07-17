Un incendio ha interessato il tetto di un palazzo nel centro di Milano, a pochi passi da piazza Duomo, questa mattina. Le fiamme hanno provocato una grande nube di fumo e un odore acre che si è diffuso in tutta la zona. L’incendio si è verificato nei pressi di un grande edificio commerciale, senza coinvolgere l’attività della Rinascente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Milano, 17 luglio 2026 – Incendio in pieno centro a Milano questa mattina, venerdì 17 luglio. L’allarme è scattato a pochi passi da piazza Duomo, nei pressi della Rinascente (non interessata dalle fiamme). Dal palazzo, che si trova al civico 31 di corso Vittorio Emanuele, si è alzata un'alta nube di fumo di odore acre ma sembra che al momento non siano coinvolte persone. Il rogo. I vigili del Fuoco sono accorsi sul posto per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. I pompieri sono intervenuti con numerosi mezzi, comprese autoscale. Qualche attimo di paura ma – pare – senza particolari conseguenze o criticità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio in corso Vittorio Emanuele: alta nube di fumo e odore acre in piazza Duomo, a fuoco il tetto di un palazzo

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