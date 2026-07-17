Incendio in un' azienda di rifiuti | paura tra i residenti

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato in un'azienda di stoccaggio di rifiuti a San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui danni, né sulla presenza di feriti o evacuazioni. La nube di fumo visibile dalla zona ha causato preoccupazione tra i residenti. L'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso.