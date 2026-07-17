Incendio in un' azienda di rifiuti | paura tra i residenti
Un incendio si è sviluppato in un'azienda di stoccaggio di rifiuti a San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui danni, né sulla presenza di feriti o evacuazioni. La nube di fumo visibile dalla zona ha causato preoccupazione tra i residenti. L'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso.
Vasto incendio in un'azienda di stoccaggio di rifiuti a San Paolo di Civitate, comune in provincia di Foggia. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale. Tre le squadre in questo momento attive nelle operazioni di spegnimento del rogo con l'ausilio anche del carro ara e del carro schiuma. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio. Forte preoccupazione dei residenti. Il piccolo comune avvolto in una enorme colonna di fumo nera. L'aria nel frattempo è diventata irrespirabile. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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