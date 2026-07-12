Un incendio ha distrutto un'azienda di gestione dei rifiuti a Migliarino, in Toscana. L’incendio ha causato danni significativi alla struttura, che rappresenta l’ottava azienda del settore colpita da fiamme nell’ultimo mese. In totale, dall’inizio del 2026, sono stati registrati almeno sette incendi in sette diverse strutture della regione. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma i danni materiali sono ingenti.

di Enrico Mattia Del Punta PISA Tre stabilimenti del settore dei rifiuti colpiti dalle fiamme in Toscana nell’ultimo mese. Dall’inizio del 2026 gli incendi sono stati almeno 8, avvenuti in 7 strutture. L’ultimo è divampato ieri alla Spedi di Migliarino, nel comune di Vecchiano (Pisa). A dare l’allarme intorno alle 10.30 è stato il titolare di una piccola ditta edile vicina. "Ho visto prima un piccolo pennacchio di fumo, poi in un quarto d’ora ha preso fuoco tutto", ha raccontato a “La Nazione“. Le fiamme hanno interessato circa 1.500 metri quadrati di un capannone in calcestruzzo armato. La Spedi Srl si trova a circa un chilometro dall’uscita autostradale di Pisa Nord e si occupa dello smaltimento, del trattamento e del trasporto di rifiuti industriali e speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paura a Migliarino. Incendio manda in fumo l’ottava azienda di rifiuti

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