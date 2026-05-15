Nella notte a Roma, un incendio di grandi proporzioni ha bruciato un’area di Largo Colli Albani, nei pressi dell’uscita della Metro A. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, creando un grande bagliore visibile anche da lontano. Residenti e passanti si sono radunati nel tentativo di capire cosa stesse succedendo, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione ufficiale sulle cause dell’incendio è stata ancora diffusa.

Momenti di grande tensione nella notte a Roma, dove un violento incendio ha improvvisamente illuminato la zona di Largo Colli Albani, a pochi passi dall’uscita della Metro A. Le fiamme, visibili anche a distanza, hanno attirato l’attenzione di residenti e passanti, mentre il fumo si diffondeva rapidamente tra i palazzi e lungo la strada ancora frequentata nonostante l’orario notturno. La paura è esplosa nel giro di pochi minuti, soprattutto quando si è diffusa la notizia che all’interno dell’appartamento coinvolto vivessero una donna e i suoi figli. Le immagini riprese da alcuni cittadini e condivise sui social mostrano il bagliore dell’incendio e l’intervento dei soccorsi in una zona rimasta bloccata per diverse ore. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terribile incendio in Italia, paura tra residenti e passanti (VIDEO)

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Terribile tragedia in Italia a.. Altro...

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