Incendio in tangenziale a Bologna tir a fuoco | il conducente riesce a mettersi in salvo

Alle 10:30 di oggi, un incendio ha coinvolto la motrice di un tir che trasportava generi alimentari lungo la tratto tra le uscite 8 e 7 della tangenziale di Bologna in direzione Nord. Due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute sul posto per spegnere le fiamme. Il conducente del veicolo è riuscito a mettersi in salvo prima dell'arrivo dei soccorsi. Non si segnalano feriti.

Bologna, 17 luglio 2026 - Alle 10:30 di oggi, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale, provenienti dalla sede centrale, sono intervenute lungo la Tangenziale di Bologna, tra le uscite 8 e 7 in direzione Nord, in seguito all' incendio della motrice di un autocarro trasportante generi alimentari. Le fiamme hanno interessato anche parte della vegetazione posta sul bordo della carreggiata. Fortunatamente però non risultano persone ferite e lo stesso conducente è riuscito ad abbandonare il veicolo prima che venisse avvolto dalle fiamme, generatesi per motivi accidentali. Sul posto congiuntamente alle squadre dei Vigili del Fuoco era presente il personale di Autostrade e della Polizia stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Incendio in Appennino

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