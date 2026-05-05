Incendio in casa donna muore nel suo letto Il marito riesce a mettersi in salvo

Questa mattina a Cessalto un incendio ha coinvolto un’abitazione in via Bidoggia. Una donna è deceduta nel suo letto, mentre il marito è riuscito a uscire dall’appartamento e a mettersi in salvo. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e avviare le operazioni di spegnimento. La dinamica dell’incendio e le cause sono ancora in fase di accertamento.

CESSALTO - Un incendio in un'abitazione si è sviluppato questa mattina, martedì 5 maggio, in via Bidoggia a Cessalto. In casa c'erano marito e moglie che sono stati colti di sorpresa dalle fiamme: lui è riuscito a mettersi in salvo mentre la donna, una 78enne, è morta nel suo letto. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso unitamente ai vigili del fuoco. L'uomo è intossicato ma le sue condizioni non sarebbero gravi.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incendio in casa, donna muore nel suo letto. Il marito riesce a mettersi in salvo Reborn as a 70s villain ex-wife, she uses wit and a “script” to become the family’s favorite! #love Notizie correlate Incendio nella notte in una casa a a Cessalto (Teviso): morta una donna, il marito riesce a salvarsiIl rogo a Cessalto, in provincia di Treviso, all'interno di un'abitazione di via Bidoggia. Fipili: auto in fiamme a Pontedera, conducente riesce a mettersi in salvo. Traffico in tiltPONTEDERA (PISA) – Paura nel primo pomeriggio di oggi, 5 marzo 2026, sulla Fipili. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incendio in casa nella notte: donna muore carbonizzata, salvo il marito; Incendio in casa, donna muore nel suo letto. Il marito riesce a mettersi in salvo; Incendio in casa, morta una donna; Incendio in appartamento: madre e figlio in ospedale, la donna è grave. Incendio nella notte in una casa a a Cessalto (Teviso): morta una donna, il marito riesce a salvarsiIl rogo a Cessalto, in provincia di Treviso, all’interno di un’abitazione di via Bidoggia. Per cause ancora da accertare un incendio ha interessato inizialmente la cucina e poi il resto della casa, do ... fanpage.it Tragedia all’alba, casa in fiamme: donna muore nel letto, intossicato il maritoIncendio in un’abitazione a Cessalto: donna morta nel letto, marito salvo ma intossicato. Indagano i Carabinieri. nordest24.it L’incendio è divampato intorno a mezzanotte e mezza e ha interessato materiale destinato al riciclo. Sul posto squadre da Bolzaneto e dalla Centrale con autobotti e carro aria - facebook.com facebook Bosco ferito: le devastanti immagini dal drone dell’incendio del Monte Faeta. Polmone verde in cenere x.com