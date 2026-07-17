Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi all’Impruneta, vicino all’uscita del casello sull’Autostrada A1. Le fiamme hanno coinvolto una collina sopra la galleria, creando una colonna di fumo visibile a lunga distanza. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza, che stanno cercando di contenere le fiamme. La colonna di fumo si estende lungo la carreggiata, visibile anche da lontano.

IMPRUNETA (FIRENZE) – Un pauroso incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 17 luglio 2026, all’Impruneta, lungo la SS741, nei pressi dell’uscita del casello sull’Autostrada A1. Le fiamme stanno interessando la collina sopra la galleria e il rogo appare visibile. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Un’alta colonna di fumo si è alzata in pochi minuti, rendendo evidente la portata dell’incendio. Al momento non si registrano feriti, ma la situazione viene monitorata costantemente per garantire la sicurezza degli automobilisti e delle abitazioni presenti nell’area. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incendio all’Impruneta: alta colonna di fumo sull’Autostrada A1, le fiamme divorano la collina sopra la galleria

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