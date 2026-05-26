Questa mattina si è verificato un incendio in una casa a Cusano Mutri, con una donna che ha riportato intossicazione da fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e soccorso la donna. Non sono stati segnalati altri feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Incendio questa mattina a Cusano Mutri in un’abitazione dove era presente una donna che è rimasta intossicata dal fumo. Il personale dei vigili del fuoco di Telese Terme è intervenuto per spegnere le fiamme che si sono propagate all’interno della casa ubicata nel centro storico del paese. I caschi rossi hanno raggiunto la donna per prestare soccorso e consegnarla, poi, alle cure del personale sanitario provvedendo a spegnere l’incendio. VIDEO Ernesto Pietrantonio e l’amore per la foto: “Bisogna recuperare la. Giffoni Film Festival, sequestri e accuse sui fondi pubblici: danno erariale. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cusano Mutri, incendio in una casa: donna intossicata dal fumo

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