Incendio in villa | coppia di noti commercianti intossicata Lui torna in casa per salvarla sono in camera iperbarica
Un incendio si è sviluppato questa mattina intorno alle 8 in una villa a Sant’Ilario d’Enza, coinvolgendo una coppia di noti commercianti. L’uomo è entrato nell’abitazione per salvare la moglie, rimasta rimasta all’interno. Entrambi sono stati trasportati in camera iperbarica, dove si trovano attualmente sotto osservazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di spegnimento e i rilievi.
Reggio Emilia, 19 maggio 2026 – Coppia di coniugi finisce in camera iperbarica a causa di un incendio scoppiato questa mattina, intorno alle ore 8, nella loro abitazione a Sant’Ilario d’Enza. Ad avere la peggio è stata la donna, trovata in gravi condizioni dopo aver respirato i fumi dell’incendio. Il marito, secondo quanto ricostruito, sarebbe rientrato in casa per soccorrerla mentre lei si trovava già incosciente, rimanendo a sua volta intossicato. Si tratta di due noti commercianti di circa 65 anni. Il rogo si è sviluppato all’interno dell’abitazione, una elegante villa situata all’incrocio tra via Ho Chi Minh e via Braglia, a poche centinaia di metri dal centro storico del paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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