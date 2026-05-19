Incendio in villa | coppia di noti commercianti intossicata Lui torna in casa per salvarla sono in camera iperbarica

Un incendio si è sviluppato questa mattina intorno alle 8 in una villa a Sant’Ilario d’Enza, coinvolgendo una coppia di noti commercianti. L’uomo è entrato nell’abitazione per salvare la moglie, rimasta rimasta all’interno. Entrambi sono stati trasportati in camera iperbarica, dove si trovano attualmente sotto osservazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di spegnimento e i rilievi.

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