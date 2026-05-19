Incendio in villa | coppia di noti commercianti intossicata Lui torna in casa per salvarla sono in camera iperbarica

Da ilrestodelcarlino.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato questa mattina intorno alle 8 in una villa a Sant’Ilario d’Enza, coinvolgendo una coppia di noti commercianti. L’uomo è entrato nell’abitazione per salvare la moglie, rimasta rimasta all’interno. Entrambi sono stati trasportati in camera iperbarica, dove si trovano attualmente sotto osservazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di spegnimento e i rilievi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Reggio Emilia, 19 maggio 2026 – Coppia di coniugi finisce in camera iperbarica a causa di un incendio scoppiato questa mattina, intorno alle ore 8, nella loro abitazione a Sant’Ilario d’Enza. Ad avere la peggio è stata la donna, trovata in gravi condizioni dopo aver respirato i fumi dell’incendio. Il marito, secondo quanto ricostruito, sarebbe rientrato in casa per soccorrerla mentre lei si trovava già incosciente, rimanendo a sua volta intossicato. Si tratta di due noti commercianti di circa 65 anni. Il rogo si è sviluppato all’interno dell’abitazione, una elegante villa situata all’incrocio tra via Ho Chi Minh e via Braglia, a poche centinaia di metri dal centro storico del paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

incendio in villa coppia di noti commercianti intossicata lui torna in casa per salvarla sono in camera iperbarica
© Ilrestodelcarlino.it - Incendio in villa: coppia di noti commercianti intossicata. Lui torna in casa per salvarla, sono in camera iperbarica
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

La camera iperbarica dell’ospedale di Vaio raddoppia: via ai lavori per una seconda strutturaAll’ospedale di Vaio a Fidenza sono iniziati i lavori di ampliamento per la realizzazione di una seconda camera iperbarica.

La camera iperbarica di Fidenza raddoppia, al via i lavori: è l’unica struttura pubblica del genere in RegioneSono partiti i lavori per la seconda camera iperbarica dell’Ospedale di Vaio a Fidenza, l’unica struttura pubblica del genere in Regione: garantirà...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web