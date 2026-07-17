Nella notte un incendio ha distrutto il container di una società coinvolta nelle bonifiche di Giugliano e Caivano. Ignoti hanno appiccato le fiamme al contenitore, che si occupa di smaltire rifiuti accumulati negli anni negli insediamenti nomadi di entrambe le aree. Nessuno è rimasto ferito, ma l’incendio ha danneggiato il materiale presente nel container. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

Nella notte ignoti hanno dato alle fiamme il container della società incaricata di effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti illegalmente accumulati nel corso degli anni negli insediamenti nomadi di Giugliano e Caivano. L'azienda opera per conto del Commissario Unico per le Bonifiche, il generale Giuseppe Vadalà, nell'ambito degli interventi di risanamento ambientale delle aree interessate. Nonostante il grave episodio, il Commissario ha assicurato che le attività non subiranno interruzioni. «Si continuerà comunque nell'azione di legalità a favore dei cittadini campani e di Giugliano», ha dichiarato il generale Vadalà, ribadendo la volontà di proseguire senza esitazioni il percorso di bonifica intrapreso su indicazione del Governo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Incendiato nella notte il container della società impegnata nelle bonifiche a Giugliano e Caivano

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes

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