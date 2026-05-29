Nella notte, quattro persone hanno dato fuoco al lido Flower Beach a Specchiolla, lungo la marina di Carovigno. Gli ombrelloni erano stati installati il giorno precedente. Il rogo ha distrutto l’intera struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Non ci sono feriti. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Paura nella notte a Specchiolla, lungo la marina di Carovigno, dove un violento incendio ha completamente distrutto il lido Flower Beach. Due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono intervenute sul posto poco dopo l’allarme, trovandosi davanti un vasto rogo: all’arrivo dei soccorritori la struttura era già interamente avvolta dalle fiamme e il fuoco aveva ormai compromesso gran parte del lido. L’intervento dei vigili del fuoco è valso allo spegnimento dell’incendio e alla successiva messa in sicurezza dell’intera area, evitando che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente alle zone vicine. Nonostante il tempestivo intervento, però, per la struttura non c’è stato nulla da fare: il lido è andato completamente distrutto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lido incendiato nella notte: in quattro hanno appiccato il fuoco. Ieri erano stati installati gli ombrelloni

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