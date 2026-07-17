Incendi in Canada la nube di fumo avvolge lo skyline di New York e l’aeroporto | il paesaggio arancione è spettrale – Video

Gli incendi boschivi in Ontario, Canada, hanno causato una densa nube di fumo che si estende fino a New York. Lo skyline della città e l’aeroporto sono stati avvolti da un’atmosfera arancione e spettrale, visibile anche a distanza. Il fumo ha influenzato le condizioni atmosferiche e la visibilità nell’area. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause o sui danni specifici.

Gli incendi boschivi in Ontario, in Canada, stanno coinvolgendo anche New York. Il fumo ha infatti avvolto lo skyline della città e l’aeroporto, trasformando il paesaggio in uno scenario arancione e spettrale. Monumenti e grattacieli come il One World Trade Center, l’Empire State Building e il Chrysler Building sono a malapena visibili da Domino Park, a Brooklyn. Intanto Toronto ha registrato la peggiore qualità dell’aria tra le principali città del mondo, secondo l’azienda svizzera IQAir, mentre le autorità canadesi invitavano la popolazione a rimanere in casa. Ha superato Nuova Delhi e Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, in questa negativa classifica, con il fumo degli incendi che ha tinto di un grigio-giallastro opaco il cielo della più grande città canadese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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