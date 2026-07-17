Il fumo degli incendi boschivi in Canada ha raggiunto New York, avvolgendo Manhattan in una nebbiolina visibile in cielo. Le autorità sanitarie consigliano di limitare le attività all’aperto e di indossare mascherine per proteggersi dall’inquinamento atmosferico. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle condizioni di salute o alle misure adottate.

New York avvolta dalla nebbi a, o meglio, dai fumi degli incendi boschivi scoppiati in Canada, arrivati fino alla Grande Mela. Fonti sanitarie raccomandano a residenti e turisti in città di stare il meno possibile all’aria aperta e di indossare le mascherine, a causa dell’inquinamento atmosferico in città. Giovedì, un fumo denso proveniente dai roghi ha oscurato i cieli degli Stati Uniti, dai Grandi Laghi a parti della costa orientale, riducendo la visibilità e dando luogo ad avvertimenti secondo cui respirare l’aria all’aperto potrebbe essere pericoloso. La dottoressa Neelima Tummala, otorinolaringoiatra presso la NYU Langone Health, intervistata da Ap, ha avvertito che la popolazione più a rischio comprende i bambini di età inferiore ai cinque anni e le persone di età pari o superiore ai 65 anni, che tendono ad avere altre patologie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incendi in Canada, il fumo arriva fino a New York: Manhattan avvolta dalla "nebbia"

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Why Digging in These Canadian Places Is Illegal

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