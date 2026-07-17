incendi in attenuazione ma le indagini proseguono

Notizia in breve

Gli incendi sul Monte Cucco sono in fase di attenuazione, ma le indagini sulle cause continuano. La giornata di lavoro ha richiesto interventi prolungati per domare le fiamme e contenere i danni. Nonostante il miglioramento delle condizioni, l’area rimane sotto osservazione e le operazioni di controllo sono ancora in corso. Nessuna informazione ufficiale sulle cause o sui danni esatti, e le autorità continuano a monitorare la situazione.