Incendi in attenuazione Ma le indagini proseguono
Gli incendi sul Monte Cucco sono in fase di attenuazione, ma le indagini sulle cause continuano. La giornata di lavoro ha richiesto interventi prolungati per domare le fiamme e contenere i danni. Nonostante il miglioramento delle condizioni, l’area rimane sotto osservazione e le operazioni di controllo sono ancora in corso. Nessuna informazione ufficiale sulle cause o sui danni esatti, e le autorità continuano a monitorare la situazione.
Si allenta la morsa degli incendi sul Monte Cucco, anche se l’emergenza non può ancora dirsi conclusa. Dopo la lunga giornata di lavoro che ha visto impegnati decine di Vigili del Fuoco, mezzi dell’Agenzia Forestale regionale e la flotta aerea dello Stato, il fronte di Scheggia e Pascelupo è stato dichiarato chiuso, mentre a Costacciaro proseguono le operazioni di bonifica, complicate dal riaccendersi di alcuni piccoli focolai. Più in generale resta ancora impegnativa la situazione in altre aree dell’ Umbria, con incendi ancora attivi tra Nocera Umbra e Baiano di Spoleto, mentre su Norcia il dispositivo antincendio continua a mantenere alta l’attenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Qual è la situazione dei viali parafuoco a Monte Erice
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