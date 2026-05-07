Le autorità dell’Interpol hanno completato i primi accertamenti relativi al caso della grazia “umanitaria” concessa a Nicole Minetti dal presidente della Repubblica. Finora non sono stati trovati elementi che giustifichino la modifica del parere favorevole già espresso. Gli investigatori stanno proseguendo le indagini, che si svolgono anche in Uruguay e in Spagna, all’interno di un’istruttoria supplementare. Nessuna novità significativa è emersa fino a questo momento.

Nessuna novità di rilievo. Per ora. È l’esito – fino a questo momento – degli accertamenti che l’Interpol sta svolgendo anche in Uruguay e in Spagna, all’interno dell’istruttoria supplementare sul caso della grazia “umanitaria” concessa dal presidente Sergio Mattarella a Nicole Minetti. Secondo fonti della procura, dalle indagini non sembrerebbero emergere elementi in grado di far ribaltare il parere positivo espresso in un primo tempo dalla Procura generale di Milano. Tuttavia, fanno sapere gli inquirenti, le verifiche sono tutt’ora in corso e i magistrati milanesi attendono ancora alcuni approfondimenti, previsti per i prossimi giorni. Ecco su cosa indaga l’Interpol.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Grazia a Minetti, primi accertamenti dell’Interpol: finora nessun elemento giustifica la modifica del parere favorevole. Ma le indagini proseguono

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