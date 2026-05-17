Il ministro dell’interno ha commentato l’episodio attribuendo il gesto di una persona coinvolta a un disagio psichiatrico. Ha aggiunto che le indagini sono ancora in corso e che saranno condotte ulteriori verifiche per chiarire la dinamica. La dichiarazione si riferisce all’evento specifico, senza fornire dettagli sulle circostanze o sull’identità del soggetto coinvolto. Le autorità continuano a lavorare per raccogliere elementi utili a chiarire la vicenda.

"Gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, ma quello che è accaduto, è collocabile in una situazione di disagio psichiatrico". Lo ha detto Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, al termine del vertice in Prefettura a Modena, in merito a quanto accaduto sabato pomeriggio quando Salim El Koudri ha falciato la folla con l'auto. "Questo ovviamente non cambia la tragicità degli effetti e quello che è successo, anzi per certi versi preoccupa - ha affermato Piantedosi - ma per il mestiere che ci è dato di fare, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta". "La componente psichiatrica è molto, molto evidente, però il resto lo stabiliranno gli inquirenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Piantedosi: "Gesto di El Koudri dovuto disagio psichiatrico ma le indagini proseguono"

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