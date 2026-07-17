Un uomo e una donna sono rimasti feriti dopo aver investito un cinghiale mentre guidavano uno scooter a Portoferraio. La coppia stava tornando a Procchio dopo aver passato la serata con amici. L’incidente è avvenuto nella serata del 17 luglio 2026. I due occupanti sono stati soccorsi sul posto e trasferiti in ospedale per le cure mediche. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute dei feriti.

Portoferraio, 17 luglio 2026 – Avevano appena trascorso una piacevole serata con gli amici a Portoferraio e stavano rientrando a Procchio a bordo del loro scooterone. Erano circa le 23,30 quando dalla carreggiata della strada provinciale (SP 24) all'altezza del bivio per San Martino è sbucato un cinghiale. L’impatto è stato inevitabile e così la brutta caduta sull’asfalto per una coppia elbana di cinquantenni. Moglie e marito che gestiscono a Procchio un'attività di B&B. A prestare i primi soccorsi è stata un'ambulanza della PA di Campo nell'Elba che stava transitando lungo la provinciale in direzione di Portoferraio, con già un altro paziente a bordo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In scooter contro un cinghiale, paura per marito e moglie

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