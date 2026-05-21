Paura ad Avella | ex marito blocca l’auto della ex moglie con la moto arrestato e poi scarcerato

Un episodio di tensione si è verificato ad Avella, dove un uomo ha fermato l’auto della ex moglie con la moto nonostante un divieto di avvicinamento. L’uomo ha bloccato la vettura della donna, creando una situazione di pericolo. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, è stato arrestato e successivamente scarcerato. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno assistito alla scena senza intervenire. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli e restrizioni legate a procedimenti giudiziari.

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