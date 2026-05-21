Paura ad Avella | ex marito blocca l’auto della ex moglie con la moto arrestato e poi scarcerato
Un episodio di tensione si è verificato ad Avella, dove un uomo ha fermato l’auto della ex moglie con la moto nonostante un divieto di avvicinamento. L’uomo ha bloccato la vettura della donna, creando una situazione di pericolo. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, è stato arrestato e successivamente scarcerato. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno assistito alla scena senza intervenire. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli e restrizioni legate a procedimenti giudiziari.
C'è un divieto di avvicinamento. Lo sa lui, lo sa lei. Eppure, a un certo punto, l'uomo le si para davanti con la moto e le blocca la macchina.È quello che è successo ad Avella, comune dell'Avellinese. L'ex marito — già condannato, già destinatario di un provvedimento che gli imponeva di stare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Marito e moglie in moto muoiono in un frontale con un'auto
Marito e moglie in moto muoiono nel frontale con un’auto. Tragedia infinitaDrammatico incidente stradale nello Spezzino, dove una coppia di coniugi ha perso la vita in un violento scontro frontale tra la loro moto e un’auto.
Attimi di tensione ad Avella per l'incendio in una casaSi sono vissuti momenti di grande paura ad Avella questa mattina, dove una casa stava per andare distrutto da un rogo. L’immediato intervento dei carabinieri della Compagnia di Baiano e i vigili del ... ilmattino.it