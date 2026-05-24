Como marito e moglie cadono in scooter in viale Innocenzo | la donna ferita trasportata all' ospedale

Una coppia in scooter è caduta in viale Innocenzo XI a Como dopo una sbandata causata, secondo le prime ricostruzioni, dal passaggio di un’auto che avrebbe tagliato la strada. La donna è rimasta ferita e trasportata in ospedale, mentre l’uomo ha riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. Nessuna altra vettura è rimasta coinvolta nell’incidente.

Incidente nella tarda mattinata di oggi, 24 maggio 2026, in viale Innocenzo XI a Como, dove una coppia in scooter è finita a terra dopo una sbandata avvenuta, secondo le prime informazioni raccolte sul posto, a causa di un’auto che avrebbe tagliato la strada al mezzo.La dinamica. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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