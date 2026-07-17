Quattro stranieri sono stati fermati durante un controllo notturno nel centro di Arcisate mentre si aggiravano con strumenti da scasso. La polizia ha arrestato gli individui, che sono stati successivamente rimpatriati. Le forze dell’ordine hanno notato un comportamento sospetto e hanno fermato i soggetti, trovandoli in possesso di attrezzi compatibili con attività illecite. Nessuna persona è rimasta ferita durante il controllo. Gli stranieri sono stati accompagnati in questura e poi rimpatriati nel loro paese di provenienza.

Arcisate (Varese), 17 luglio 2026 – Giravano per il paese con fare sospetto, e non erano turisti. Quattro stranieri sono stati fermati da una pattuglia durante un servizio di controllo notturno per le strade di Arcisate. L’auto su cui viaggiavano, del resto, non poteva passare inosservata: in quattro dentro il veicolo, senza una destinazione precisa, in orario pienamente notturno. Quando sono stati fermati e sottoposti a perquisizione, i sospetti degli agenti hanno trovato conferma. Nascosti nel bagagliaio c’erano gli “attrezzi del mestiere”: arnesi da scasso, di quelli tipici per scassinare porte e finestre. https:www.ilgiorno.itvaresecronacaladro-supermercato-fuga-uge6fb2w Giustificazioni poco chiare . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In quattro sorpresi a girare per Arcisate con gli arnesi da scasso: dopo l’arresto scatta il rimpatrio

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